Шойгу заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении

Глава Минобороны России Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей при контрнаступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу пишет ТАСС.

По его словам, российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военной технике, поставленной на Украину странами Запада, а также по резервам ВСУ, снижая их наступательный потенциал.