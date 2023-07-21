Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:02, 21 июля 2023Мир

В Британии заявили о передаче Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного

Глава Минобороны Уоллес: Британия передала Киеву в 15 раз больше снарядов, чем планировала
СюжетМинобороны:
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Великобритания передала Киеву в 15 раз больше снарядов, чем планировала год назад, об этом заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес, его слова приводит Independent.

Министр отметил, что в прошлом году Лондон намеревался отправить на Украину около 16 тысяч боеприпасов, однако эту цифру пришлось пересмотреть, чтобы «оперативно отреагировать на приоритеты» республики.

Уоллес указал, что стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов было направлено меньше запланированного. Он сообщил, что Великобритания передала Киеву не менее пяти миллионов единиц противопехотных вооружений, в том числе минометы и гранаты, а также 1500 штук противовоздушного оружия и сто пусковых установок для него.

Ранее глава британского Минобороны отметил, что Украине следует больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие. «Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия», — заявил Уоллес.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому заявили о нежелании НАТО конфликта с Россией

    Россиян призвали отказаться от съемки видео с Крымского моста

    В России оценили вероятность денонсации ДСНВ

    Сенат США отверг предложение ограничить помощь Киеву

    В Британии заявили о передаче Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного

    41-летнюю популярную актрису заметили в бикини на отдыхе

    В США рассказали о дефиците ракетных комплексов ATACMS в армии

    Стало известно о масштабной охоте российских военных на ВСУ с помощью дронов

    Минфин запустит ювелирный маркетплейс

    В подтоплении увидели пользу для Тадж-Махала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости