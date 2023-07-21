Среда обитания
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20:03, 21 июля 2023Среда обитания

В США появилась возможность поселиться в «ките»

В Калифорнии выставили на продажу дом в форме кита за $3,25 млн

Фото: Hannah Busing / Unsplash

В калифорнийском городе Санта-Барбара появилась возможность поселиться в доме в форме кита. Необычную недвижимость выставили ан продажу за 3,25 миллиона долларов (295,2 миллиона рублей), передает New York Post.

Объект под названием «Дом-кит» также доступен для аренды за 1,56 тысячи долларов за ночь. Здание было построено на заказ в 1978 году. Четырехэтажная постройка выглядит как кит, поедающий корабль. Вход выполнен в форме рта животного, а в его животе располагается внутренний дворик с бассейном, перетекающим в хвост.

Внутри дома три спальни и четыре ванные, кухня, гостиная с камином и столовая. Интерьер отличается большим количеством широких окон, а также наличием интересных элементов из камня и дерева. Помимо основного здания, на территории есть отдельный гостевой коттедж.

Ранее в июле дом Барби из одноименного фильма предложили арендовать в Малибу. В трехэтажном особняке, оформленном в розовых тонах, имеются диско-роликовый каток, тренажерный зал, гигантская песочница и горки для бассейна.

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    Александра Качан
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