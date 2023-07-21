Российскому олигарху не удалось вернуть арестованную в Лондоне суперяхту

Bloomberg: суд в Лондоне отклонил иск олигарха Науменко о снятии ареста с его суперъяхты

Российскому олигарху Сергею Науменко не удалось вернуть арестованную в Лондоне суперъяхту Phi, сообщает Bloomberg.

Бизнесмен подал иск к министерству транспорта Великобритании и пытался доказать, что никогда не занимался политической деятельностью и не имеет никаких связей с российскими властями, поэтому его судно задержали только для того, чтобы «выглядеть крутыми». Он также заявил, что чиновники пытаются вынудить его критиковать российское правительство, не принимая во внимание негативное воздействие на него и его бизнес на родине.

Судья Росс Крэнстон признал, что арест судна Phi был законным, поэтому отклонил требования бизнесмена о снятии ограничений. По его словам, чиновники имеют право на «широкую свободу действий» в рамках внешней политики правительства. Науменко в свою очередь сообщил через своего адвоката, что разочарован решением суда и собирается обжаловать приговор.

Суперъяхта Науменко длиной 60 метров (197 футов) и стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов (49 миллионов долларов) была построена в 2021 году. После зимней стоянки в доке на лондонской Кэнэри-Уорф в марте 2022 года судно должно было отправиться на Мальту, однако местные власти арестовали его.

Науменко также обвинил главу Минтранса Британии Гранта Шэппса в клевете. Поводом стал видеоролик в TikTok, который записал министр. На видео чиновник сказал, что владелец Phi — «олигарх и товарищ» политиков из России. Также владелец яхты назвал Шэппса «охотником, позирующим на фоне мертвого носорога».