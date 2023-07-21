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02:34, 21 июля 2023Экономика

В России изменят систему оплаты ЖКУ

«Известия»: Минстрой разрабатывает специальные счета для оплаты ЖКУ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Минстрой России разрабатывает специальные счета для оплаты коммунальных услуг. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что планируется ввести обязательное аккумулирование лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные услуги.

В министерстве подчеркнули, что пока жильцы перечисляют средства управляющей компании, у них нет возможности контролировать их целевое использование. А с новой системой финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ повысится.

Ранее плату за ЖКУ предложили уменьшить для семей мобилизованных россиян. Проект постановления, который разработало ведомство, позволит делать перерасчет стоимости ЖКУ, если один или несколько человек в квартире отправились в зону специальной военной операции.

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    Юлия Мискевич
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