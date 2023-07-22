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13:22, 22 июля 2023Бывший СССР

Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин зарегистрировал компанию по недвижимости в Белоруссии

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал компанию по управлению недвижимостью в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» было зарегистрировано 19 июля. В качестве адреса компании указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, куда передислоцировались бойцы ЧВК.

Согласно данным регистра, основной вид деятельности новой компании — управление недвижимым имуществом. Ее собственником значится российское общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», руководитель — Пригожин Евгений Викторович.

Ранее командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин выступил с обращением к личному составу и анонсировал начало самой большой работы в мире. «Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell», — сказал он.

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