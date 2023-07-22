Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:25, 22 июля 2023Культура

Названа дата премьеры сериала по вселенной «Джона Уика»

Премьера сериала «Континенталь» по вселенной «Джона Уика» состоится 22 сентября

Кадр: фильм «Джон Уик 4»

Сериал по вселенной «Джона Уика» выйдет на стриминговой платформе Peacock 22 сентября 2023 года. Об этом сообщает Deadline.

Проект «Континенталь» будет состоять из трех эпизодов: «Ночь первая», «Ночь вторая» и «Ночь третья». События шоу будут разворачиваться в 1975 году вокруг пристанища киллеров — знаменитого отеля «Континенталь». Шоураннерами и сценаристами сериала выступили Грег Кулидж и Керк Уорд.

В мае руководитель киностудии Lionsgate Джо Дрейк сообщил о старте производства пятого фильма франшизы «Джон Уик». Он также рассказал о планах по расширению интеллектуальной собственности франшизы за счет побочных продуктов, большего количества телесериалов, а также видеоигр.

«Джон Уик» — американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз и Микаэль Нюквист.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции прокомментировали гибель военкора РИА Новости на Украине

    В Европе заявили об отказе западных компаний уходить из России

    В США раскритиковали Байдена за поставку ВСУ опасного вооружения

    Диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов

    Опубликовано видео с места предполагаемого прорыва трубы в московском ТЦ

    Названа дата премьеры сериала по вселенной «Джона Уика»

    Россияне перечислили признаки плохих фитнес-тренеров

    Названы главные угрозы продовольственной безопасности

    В Германии указали на дефицит снарядов для зенитных установок Gepard у ВСУ

    В Германии рассказали о сроках передачи ВСУ боеприпасов для ЗСУ Gepard

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости