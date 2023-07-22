Названа дата премьеры сериала по вселенной «Джона Уика»

Премьера сериала «Континенталь» по вселенной «Джона Уика» состоится 22 сентября

Сериал по вселенной «Джона Уика» выйдет на стриминговой платформе Peacock 22 сентября 2023 года. Об этом сообщает Deadline.

Проект «Континенталь» будет состоять из трех эпизодов: «Ночь первая», «Ночь вторая» и «Ночь третья». События шоу будут разворачиваться в 1975 году вокруг пристанища киллеров — знаменитого отеля «Континенталь». Шоураннерами и сценаристами сериала выступили Грег Кулидж и Керк Уорд.

В мае руководитель киностудии Lionsgate Джо Дрейк сообщил о старте производства пятого фильма франшизы «Джон Уик». Он также рассказал о планах по расширению интеллектуальной собственности франшизы за счет побочных продуктов, большего количества телесериалов, а также видеоигр.

«Джон Уик» — американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз и Микаэль Нюквист.