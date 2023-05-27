Collider: стартовала работа над пятой частью «Джона Уика»

Руководитель киностудии Lionsgate Джо Дрейк сообщил о старте производства пятого фильма франшизы «Джон Уик». Об этом пишет Collider.

Дрейк также рассказал о планах по расширению интеллектуальной собственности франшизы за счет побочных продуктов, большего количества телесериалов, а также видеоигр.

«"Балерина" — это первый спин-офф, который выйдет в следующем году. Мы находимся в разработке еще над тремя, включая "Джона Уика 5" и телесериал», — сказал он.

В марте сообщалось, что «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России, собрав 348 миллионов рублей в первые выходные проката. Фильм вышел в прокат 24 марта 2023 года. Съемки картины проходили с июня по октябрь 2021 года.

«Джон Уик» — американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз и Микаэль Нюквист.