Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:07, 27 мая 2023Культура

Стартовала работа над пятой частью «Джона Уика»

Collider: стартовала работа над пятой частью «Джона Уика»

Кадр: фильм «Джон Уик 4»

Руководитель киностудии Lionsgate Джо Дрейк сообщил о старте производства пятого фильма франшизы «Джон Уик». Об этом пишет Collider.

Дрейк также рассказал о планах по расширению интеллектуальной собственности франшизы за счет побочных продуктов, большего количества телесериалов, а также видеоигр.

«"Балерина" — это первый спин-офф, который выйдет в следующем году. Мы находимся в разработке еще над тремя, включая "Джона Уика 5" и телесериал», — сказал он.

В марте сообщалось, что «Джон Уик 4» возглавил кинопрокат в России, собрав 348 миллионов рублей в первые выходные проката. Фильм вышел в прокат 24 марта 2023 года. Съемки картины проходили с июня по октябрь 2021 года.

«Джон Уик» — американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Главные роли исполнили Киану Ривз и Микаэль Нюквист.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно об атаке на «Иван Хурс» дронов западного производства
    Стартовала работа над пятой частью «Джона Уика»
    МИД России обвинил Запад в подталкивании Украины к контрнаступлению
    Названы главные кандидаты на пост главы НАТО
    Переход москвича через Кутузовский поперек автодвижения попал на видео
    Российские военные сорвали прорыв группы диверсантов ВСУ
    Украина запросила у Германии способные долететь до Москвы ракеты
    Онколог рассказал об опасности травмирования родинки
    Шансы США избежать дефолта оценили
    Байден пожаловался на свой пуленепробиваемый дом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.