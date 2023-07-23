В России назвали бутафорским Совет Украина — НАТО

Сенатор Джабаров счел Совет Украина — НАТО бутафорским

Совет Украина — НАТО, фактически, бутафорская структура. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что как только стало известно о появлении данного органа, у него не было сомнений относительно его сути.

«Я сразу сказал, что эта структура будет бутафорской. Это было сделано, чтобы успокоить Зеленского, успокоить Украину, что мы вас не бросаем. Ничего эта структура решать не будет практически», — считает он.

Джабаров указал, что появившийся орган напоминает Совет Россия — НАТО, который, по его словам, благополучно прекратил функционировать. Собеседник радиостанции не сомневается, что и структуру Украина — НАТО ждет та же участь.

Ранее на Украине заявили о слабости Зеленского после ударов возмездия от России.