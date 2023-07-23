В Берлине отреагировали на призывы переименовать кафе «Москва» в «Киев»

В Берлине раскритиковали призыв украинского посла переименовать кафе «Москва» в «Киев»

В Берлине раскритиковали предложение переименовать кафе «Москва» на Карл-Маркс-Алее в «Киев». Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

На предложение, озвученное в мае послом Украины в Германии Алексеем Макеевым, отреагировала как администрация района, в котором расположено кафе, так и один из выдающихся архитекторов Вольф Айзенраут.

«Для всех очевидно: вы не можете постоянно все переименовывать, вам необходимо смириться с историей. Переименование — это активизм, и никак не остановит боевые действия», — заявили в администрации района Митте.

Айзенраут в свою очередь заявил, что кафе «Москва» является символом архитектуры ГДР и призывы переименовать его показывают полное непонимание истории и культуры Германии.

Архитектурный комплекс «Кафе Москва» был построен в 1961-1964 годы, в нем расположены ресторан и концерт-холл. Здание признано объектом культурного наследия в 1989 году, оно находится под охраной государства. В январе 2023 года стало известно, что кафе «Москва» на четыре дня переименуют в кафе «Киев» к годовщине начала специальной военной операции на Украине.