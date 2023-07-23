Генерал ВСУ Кривонос: у ВС РФ есть преимущество над ВСУ благодаря поддержке государства

Российские военные имеют существенное преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) благодаря хорошему оснащению и поддержке со стороны государства. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой», ролик опубликован на YouTube.

«Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает нужды армии. У нас были провалы в определенных моментах», — сказал он.

Кривонос считает, что проблема заключается в коррупции — по его словам, на Украине практически каждую неделю возникают скандалы, а руководство страны тратит впустую ограниченные ресурсы. В пример он привел закупку яиц, яблок и дизельного топлива по «страшным ценам», а также перекладывание брусчатки в Киеве. По его мнению, деньги можно было вкладывать в обеспечение ВСУ.

Генерал отметил, что ВСУ не смогли достичь успехов в контрнаступлении из-за того, что у России хорошо подготовлена линия обороны, а Украине не хватило количества техники, поставленной странами НАТО. Без авиации и систем ПВО украинские войска оказались уязвимы, заключил он.

Ранее Кривонос заявил, что в стране нужно сменить власть президента Владимира Зеленского из-за потерь в сотни тысяч человек. Он считает, что Зеленский пришел к власти благодаря хорошей предвыборной кампании, однако нынешнее руководство республики не отстаивает интересы простых граждан и прикрывается ими для достижения своих корыстных целей.