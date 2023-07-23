На футуристической площадке Московского урбанфорума покажут сенсорное шоу

В павильоне «Куб» для гостей Московского урбанфорума проведут сенсорное шоу

В «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума, который пройдет с 1 августа по 10 сентября, организуют футуристическую площадку — павильон «Куб». Об этом сообщает на официальном сайте форума.

Как отмечается, посетители площадки смогут увидеть, как Москва изменилась за последние 12 лет. Так, на первом этаже павильона для гостей форума проведут специальное сенсорное шоу — «Почувствуй свой город», а также покажут короткометражный фильм «Москва, я люблю тебя». При этом панорамный экран будет генерировать графические эффекты в соответствии с движениями посетителей.

На втором этаже горожане смогут познакомиться с инсталляциями, посвященными различным направлениям городского развития, в том числе образования, технологий, здравоохранения, соцзащиты и другим.

XII Московский урбанистический форум пройдет сразу на четырех крупнейших площадках города и, как ожидается, станет самым масштабным за всю свою историю. Так, мероприятия будут проводиться в «Лужниках», Гостином дворе, парке «Зарядье» и Центральном выставочном зале «Манеж».