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16:32, 23 июля 2023Мир

В США оценили российские ракеты «Вихрь-1» против бронемашин Bradley

Military Watch: ВС РФ уничтожают ракетами «Вихрь-1» американские бронемашины Bradley ВСУ
Начало событий в новости Путин назвал рекордным число уничтоженной в СВО иностранной техники за сутки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские войска уничтожают американские бронемашины Bradley с динамической защитой, используя противотанковые ракеты «Вихрь-1». Об этом пишет журнал Military Watch.

Издание указывает, что западные и российские источники широко признали, что потери Bradley исчисляются десятками.

Автор статьи отмечает, что Украина применила советскую динамическую защиту от противотанковых снарядов на американских бронемашинах, но современные российские противотанковые ракеты, такие как «Вихрь-1», нанесли значительный урон украинской бронетехнике, так как они были разработаны специально для противодействия таким формам бронезащиты.

Ранее 23 июля президент России Владимир Путин заявил, что за минувшие сутки в ходе специальной военной операции было уничтожено рекордное число иностранной техники. Он отметил, что прежде российские войска не уничтожали столько иностранной техники.

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что за один бой уничтожены более 15 единиц немецких танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley американского производства.

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    Любовь Ширижик
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