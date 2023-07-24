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08:29, 24 июля 2023Силовые структуры

Двое мужчин избили россиянина метлой из-за вида крови

На Алтае осудили двоих мужчин, избивших россиянина метлой из-за вида крови

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

В Алтайском крае осудили двоих мужчин, избивших местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным ведомства, потерпевший приехал из Бийска в гости к знакомому в Солтонский райн. В 12 часов дня к дому приехал автомобиль, из которого вышли мужчины. Они стояли за изгородью. Тогда гость решил выйти и узнать, что хотят фигуранты. Один из них схватил россиянин за футболку через забор и случайно порезал свою руку. Вид крови вызвал гнев нападавшего. Он зашел через ограду и стал избивать потерпевшего метлой. Остальные тоже присоединились к потасовке. В какой-то момент из дома вышла хозяйка и стала кричать. Крик женщины остановил одного из мужчин. Он опомнился и начал успокаивать подельников. Ему удалось вытолкать своих друзей из ограды.

Избитый россиянин самостоятельно доехал до больницы и обратился в приемную с повреждением глаза.

Одного из нападавших привлекли к административной ответственности по статье 6.1.1 («Побои») КоАП РФ и назначили штраф пять тысяч рублей, а второй — привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») УК РФ. Ему ограничили свободы и назначали 120 тысяч рублей штрафа.

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    Екатерина Власова
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