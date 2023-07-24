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16:24, 24 июля 2023Мир

Польша и США проведут совместные учения под Варшавой

Польша и США проведут совместные учения под Варшавой с применением вертолетов Apache

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Польша и США проведут совместные учения под Варшавой с применением американских вертолетов Apache. Об этом заявил посол США в Польше Марк Бжезиньский, передает РИА Новости.

Маневры пройдут в августе на полигоне в Надажине. «Это сотрудничество имеет решающее значение для поддержания стабильности в регионе», — указал дипломат.

Ранее Южная Корея, Япония и США провели совместные учения в международных водах Японского моря по отработке действий на случай ракетного пуска КНДР. В учениях участвовали три эсминца, по одному от каждой из стран. Они были оснащены американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis.

По сценарию учений, КНДР осуществила новый пуск баллистической ракеты. В рамках маневров стороны отрабатывали слежение за целью, фиксацию и обмен данными.

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    Виктория Кондратьева
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