США, Южная Корея и Япония провели учения после пуска КНДР новой ракеты

«Ренхап»: Южная Корея, Япония, США провели совместные учения после пуска КНДР новой ракеты

Южная Корея, Япония и США провели совместные учения в международных водах Японского моря по отработке действий на случай ракетного пуска КНДР. Об этом сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на данные южнокорейских ВМС.

В учениях участвовали три эсминца, по одному от каждой из стран. Они были оснащены американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis.

Как уточняют журналисты, по сценарию учений, КНДР осуществила новый пуск баллистической ракеты. В рамках маневров стороны отрабатывали слежение за целью, фиксацию и обмен данными.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что 12 июля КНДР провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Уточняется, что это был запуск ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Как уточнил Пхеньян, она пролетела 1 001 километр.

14 июля Вашингтон, Сеул и Токио пообещали ответить на испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.