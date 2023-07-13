Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18»

В среду, 12 июля, Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Уточняется, что это был запуск ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Как утверждает КНДР, она пролетела 1 001 километр. Снаряд упал в Японское море.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи решительно осудил запуск, назвав его «актом серьезной провокации», который наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе. Сеул также призвал Пхеньян прекратить подобные запуски.

Впервые МБР «Хвасон-18» КНДР запустила 13 апреля. После этого лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-18» повысит готовность страны к ядерной контратаке. Он предупредил, что Пхеньян сделает все, чтобы обостряющие ситуацию на Корейском полуострове враги республики испытали кризис безопасности, а также будет наносить им «смертельный наступательный удар», чтобы противники «дрожали от страха».