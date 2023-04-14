КНДР впервые запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР 13 апреля впервые запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18»

Северная Корея впервые запустила новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-18». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Reuters.

Запуск был произведен в четверг, 13 апреля. Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Уточняется, что испытания «не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран». ЦТАК отметило, что новая МБР значительно улучшит силы стратегического сдерживания страны и готовность к ядерному контрудару.

Запуск был произведен спустя несколько дней после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил ядерной экспансией в ответ на учения США. Северокорейский лидер пообещал предпринять шаги для «практического и наступательного» расширения ядерного арсенала. Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления армии из-за «ухудшающейся ситуации» на Корейском полуострове.