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05:58, 14 апреля 2023Мир

Ким Чен Ын заявил о повышении готовности КНДР к ядерной контратаке

Ким Чен Ын заявил, что новая МБР «Хвасон-18» повысит готовность КНДР к ядерной контратаке

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-18» повысит готовность страны к ядерной контратаке. Его слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, МБР коренным образом преобразует практичность наступательной военной стратегии. Он предупредил, что Пхеньян сделает все, чтобы обостряющие ситуацию на Корейском полуострове враги республики испытали кризис безопасности, а также будет наносить им «смертельный наступательный удар», чтобы противники «дрожали от страха».

ЦТАК отмечает, что «Хвасон-18» будет выполнять «важнейшую миссию и задачу как самого мощного ключевого средства для обороны КНДР, сдерживания агрессии и защиты безопасности государства».

Ранее сообщалось, что 13 апреля КНДР впервые произвела запуск новой твердотопливной МБР «Хвасон-18». Испытаниями руководил Ким Чен Ын. На пуске также присутствовала дочь Ким Чен Ына.

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Марина Совина
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