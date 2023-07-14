США, Южная Корея и Япония пообещали ответить на запуск КНДР ракеты

США, Южная Корея и Япония ответят на запуск Северной Кореей ракеты наращиванием учений

Вашингтон, Сеул и Токио пообещали ответить на испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей 12 июля наращиванием совместных учений. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты подтвердили, что их приверженность обороне Республики Корея и Японии является непоколебимой и опирается на весь спектр сил и средств, включая ядерные», — отмечается в документе.

Стороны договорились укрепить сотрудничество в сфере безопасности, чтобы «эффективно противостоять ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР, в том числе посредством обмена данными о ракетных пусках».

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что 12 июля КНДР провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Уточняется, что это был запуск ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Как утверждает Пхеньян, она пролетела 1 001 километр.