Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:50, 14 июля 2023Мир

США, Южная Корея и Япония пообещали ответить на запуск КНДР ракеты

США, Южная Корея и Япония ответят на запуск Северной Кореей ракеты наращиванием учений

Фото: Jung Yeon-je / Reuters

Вашингтон, Сеул и Токио пообещали ответить на испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей 12 июля наращиванием совместных учений. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты подтвердили, что их приверженность обороне Республики Корея и Японии является непоколебимой и опирается на весь спектр сил и средств, включая ядерные», — отмечается в документе.

Стороны договорились укрепить сотрудничество в сфере безопасности, чтобы «эффективно противостоять ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР, в том числе посредством обмена данными о ракетных пусках».

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что 12 июля КНДР провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Уточняется, что это был запуск ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Как утверждает Пхеньян, она пролетела 1 001 километр.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Арестованному за убийство экс-командира подлодки Ржицкого предъявили обвинение

    Раскрыты срок и условия хранения черешни

    Процесс переустановки Windows упростили

    44-летняя порноактриса рассказала о влиянии возраста на ее работу

    Захарова указала на невозможность военной помощи Киеву приблизить урегулирование

    Польского врача обвинили в попытке незаконно вывезти анализ Саакашвили

    Автомобили в Индии утонули из-за дождей

    Купленная на барахолке ваза оказалась произведением искусства за миллион рублей

    Суд отказался ужесточить меру пресечения мужу блогерши Лерчек

    Стюардесса пришла на работу пьяной и оказалась в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости