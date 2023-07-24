В России уточнили порядок получения квартир

Путин подписал закон о праве очередников получать жилье в пределах муниципалитета

Россияне, находящиеся в очереди на предоставление жилплощади, теперь могут рассчитывать на ее получение в любом населенном пункте муниципального образования, в котором они прописаны. Закон, уточняющий порядок получения квартир, подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Для того чтобы реализовать такое право, гражданину с 1 сентября 2023 года нужно будет предоставить письменное согласие.

Внести изменение в законодательство решили из-за того, что часть россиян лишены возможности получить положенное им жилье. Подобная ситуация связана с тем, что не во всех населенных пунктах ведется строительство.

В мае Минстрой подготовил проект изменений в Жилищный кодекс, согласно которым переселять малоимущих владельцев жилья из аварийных зданий будут вне очереди. Такой категории граждан предложили первыми предоставлять квартиры по договору соцнайма или денежную компенсацию.