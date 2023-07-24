ФСБ заявила о следах взрывчатки в следовавшем из Турции в Ростов сухогрузе

ФСБ заявила о следах взрывчатки в трюме следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону судне

В следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе обнаружили следы взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, для предотвращения терактов и диверсий суда, которые проходят через Керченский пролив, проверяют. Так, 22 июля в трюме иностранного сухогруза нашли следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила. Кроме того, сотрудники выявили признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

Сухогруз в конце мая находился в украинском порту Килия. А в июле в турецком порту Тузла сменилась судовая команда, в которой работали 12 граждан Украины, и изменилось название судна. В ФСБ считают, что все это может свидетельствовать о попытке доставить на территорию Украины взрывчатые вещества.

Судну запретили проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

