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08:53, 24 июля 2023Силовые структуры

ФСБ заявила о следах взрывчатки в следовавшем из Турции в Ростов сухогрузе

ФСБ заявила о следах взрывчатки в трюме следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону судне

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе обнаружили следы взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, для предотвращения терактов и диверсий суда, которые проходят через Керченский пролив, проверяют. Так, 22 июля в трюме иностранного сухогруза нашли следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила. Кроме того, сотрудники выявили признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

Сухогруз в конце мая находился в украинском порту Килия. А в июле в турецком порту Тузла сменилась судовая команда, в которой работали 12 граждан Украины, и изменилось название судна. В ФСБ считают, что все это может свидетельствовать о попытке доставить на территорию Украины взрывчатые вещества.

Судну запретили проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

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    Екатерина Власова
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