Психолог рассказала о плюсах секса в зрелом возрасте

Психолог рассказала, что в зрелом возрасте люди больше удовлетворены интимной жизнью

Вопреки мифам, в зрелом возрасте люди получают больше удовлетворения от интимной жизни, считает психолог и эксперт в области отношений Каталина Лоусин. О плюсах сексуальных отношений возрастных партнеров рассказала USA Today.

Лоусин подчеркнула, что, несмотря на распространенное представление о том, что расцвет человеческой сексуальности приходится на молодость, удовольствие от секса с возрастом не становится меньше. Напротив, многие мужчины и женщины больше удовлетворены близостью с партнерами в 40, 50 лет и позже. Порой их сексуальная жизнь ярче и разнообразнее, чем в юности. Причина, по мнению эксперта, в том, что с годами к людям приходит уверенность, умение принимать свое тело и правильно выражать желания. Это, в свою очередь, позволяет пережить более глубокий и наполненный положительными эмоциями опыт с партнером.

По словам Лоусин, результаты исследований демонстрируют, что, хотя с возрастом сексуальная активность падает, качество секса и удовлетворенность им, напротив, растут. То есть в зрелом возрасте интенсивность интимных отношений и количество оргазмов может снижаться, но эмоциональная связь с партнером укрепляется.

Психолог также отметила, что если чей-то личный опыт не соответствует этому описанию, не стоит беспокоиться. Вместо этого нужно сосредоточиться на принятии своего возраста и того, что ваше тело и тело партнера стареют и меняются. Хронические заболевания и возрастные изменения могут мешать сексуальной активности и даже блокировать мысли о ней, однако не нужно ставить крест на этой части жизни, считает Лоусин.

По ее словам такие проблемы, как боль во время проникновения, пониженное либидо и эректильная дисфункция достаточно распространены, но для них существуют решения. Главное, не позволять негативным эмоциям взять верх. Более того, секс в ситуации недомоганий и даже серьезных болезней может помочь почувствовать себя бодрее и моложе. Он стимулирует выработку эндорфинов, улучшает работу сердца, настроение, сон и поднимает уровень энергии. А эмоциональная близость, сопровождающая секс, позволяет бороться с чувством одиночества и укрепляет отношения, считает эксперт.

Психолог советует не зацикливаться на возрасте и не забывать, что это только цифра, с которой связаны определенные стереотипы. Вместо этого она рекомендует подумать о своих желаниях и нуждах и отнестись к себе с пониманием. Если секс исчез из жизни, подумайте, какие средства или привычки помогут его вернуть, предлагает она. Например, можно выбрать время суток, когда вы чувствуете себя бодрее всего, изучить ассортимент медикаментов или подобрать подходящую смазку.

Ранее секс-коуч Майя Мазорет назвала простые и неожиданные способы оживить сексуальную жизнь в браке. В частности, она посоветовала супругам, чувствующим охлаждение, искать новые подходы друг к другу. Например, изменить привычное время или день недели для близости, отправлять эротические сообщения.