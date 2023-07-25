В Москве мужчину 11 ударили ножом и выбросили из окна

Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями нашли под окнами жилого дома на востоке Москвы

Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями нашли под окнами жилого дома на улице Сталеваров на востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сейчас проводится доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты.

Telegram-канал Shot выяснил, что подозреваемым в убийстве стал приятель погибшего. Предположительно, они вместе употребляли спиртное в квартире на 11-м этаже. Внезапно между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из них нанес собутыльнику удары ножом, а потом выбросил тело с балкона.

Подозреваемого обнаружили в квартире в неадекватном состоянии.