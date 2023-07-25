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16:16, 25 июля 2023Ценности

Стилистка назвала безвкусной самую популярную обувь

Стилистка Антония Хайэм назвала популярные туфли на прозрачном каблуке безвкусными

Фото: Badger81 / Shutterstock / Fotodom

Стилистка и эксперт по этикету из Великобритании Антония Хайэм назвала безвкусной самую популярную обувь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь эксперт выделила туфли на прозрачных каблуках. По ее словам, несмотря на то, что данную обувь любят носить многие знаменитости, она визуально удешевляет образ. В связи с этим специалистка посоветовала присмотреться к классическим черным вариантам на каблуке.

Кроме того, стоит отказаться от ботильонов, оформленных сеткой, и туфлей на шнуровке. Хайэм заявила, что подобные модели давно утратили свою актуальность.

Ранее Антония Хайэм назвала портящую внешний вид обувь. Так, специалистка призвала отказаться от лоферов. Упомянутая модель смотрится нелепо, особенно в сочетании с белыми носками. Кроме того, она настоятельно посоветовала не носить кроссовки бренда Yeezy, который принадлежит популярному реперу Канье Уэсту.

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    Мария Винар
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