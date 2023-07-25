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15:04, 25 июля 2023Мир

В Германии рассказали о десятилетиях подготовки США к конфликту с Россией

Экс-председатель СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к конфликту с Россией

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

США десятилетиями готовились к конфликту с Россией и выбрали Украину в качестве арены для сражений. Об этом заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен изданию Neulandrebellen.

«Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали, что, если Украина попадет под влияние США, это гарантирует лишение России статуса мировой державы», — указал политик.

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    Виктория Кондратьева
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