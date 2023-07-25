В Германии рассказали о десятилетиях подготовки США к конфликту с Россией

Экс-председатель СДПГ Лафонтен: США десятилетиями готовились к конфликту с Россией

США десятилетиями готовились к конфликту с Россией и выбрали Украину в качестве арены для сражений. Об этом заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен изданию Neulandrebellen.

«Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали, что, если Украина попадет под влияние США, это гарантирует лишение России статуса мировой державы», — указал политик.