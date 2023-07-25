Москвичи организовали масштабный фестиваль

Ракова: в столице стартовал фестиваль к четырехлетию центров московского долголетия

В честь своего дня рождения Центры московского долголетия на неделю открыли свои двери не только для старшего поколения, но и для горожан всех возрастов, рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ежедневно до 30 июля в рамках масштабного фестиваля там будут проходить тематические дни с разнообразными активностями.

Ракова заявила, что сеть центров — это гордость города, одна из крупнейших в мире «и, пожалуй, лучшая возможность для здорового и интеллигентного досуга людей старшего поколения». Первый центр был открыт в 2019 году в Марьиной Роще, теперь их работает уже 86, а к концу 2023 года их станет более 120.

За весь прошлый год центры посетили более миллиона раз, а сейчас этого показателя мы достигли всего за полгода. За четыре года в центрах прошло свыше 250 тысяч различных офлайн- и онлайн-мероприятий, организаторами которых стали сами жители «серебряного» возраста. Уверена, что для гостей центров станет примером жизненная позиция и мотивация наших активистов. А сами они смогут познакомиться с другими участниками клубов и найти общие интересы Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Ракова назвала отличительной чертой центров московского долголетия самоорганизацию. По ее словам, горожане старше 55 лет самостоятельно создают клубы по увлечениям и инициируют мероприятия.

«В день рождения лидеры центров организовали фестиваль с насыщенной культурно-оздоровительной программой. Мероприятия будут посвящены спортивным, интеллектуальным, кулинарным, творческим и ЗОЖ-активностям. Все москвичи смогут принять участие в мастер-классах, тематических лекциях, интерактивах и увлекательных квестах», — отметила вице-мэр.

Программа фестиваля центров московского долголетия 24 июля. Марафон спортивных клубов: цигун, суставная гимнастика, пинг-понг, бильярд и т. д. 25 июля. Марафон кулинарных клубов: лекции о здоровом и правильном питании, кулинарные мастер-классы и дегустации ЗОЖ-блюд. 26 июля. Марафон творческих клубов: занятия по живописи, оригами, канзаши, показ мод и мастер-класс по созданию красивых фотографий. 27-28 июля. Интеллектуальные активности: настольные игры, встречи литературных клубов, мастер-классы от активистов проекта «Освой гаджет» и открытые занятия по изучению иностранных языков. 29-30 июля. Марафон ЗОЖ-клубов: занятия нейрографикой, лекции о здоровом образе жизни, интенсивы от клубов психологии для всех участников и гостей центров московского долголетия.

Информация о центрах московского долголетия, список их адресов, а также еженедельный календарь активностей размещены на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане старшего поколения теперь могут подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» не только в центрах госуслуг или отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания, но и онлайн через портал mos.ru/md, отметили в соцкомплексе столицы. Услуга доступна как для действующих участников, так и для москвичей, которые только решили присоединиться к проекту.