Москвичи смогут выбрать профессию будущего

Ракова: «Офис будущего» появится на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе появится интерактивный «Офис будущего», где можно будет познакомиться с профессиями, которые востребованы в столице сейчас и будут актуальны в будущем. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, служба занятости в Москве представляет собой экосистему, в основе которой лежит «человекоцентричный подход и ориентированность на результат». Посетителям Московского урбанистического форума на площадке «Офиса будущего» расскажут о городских сервисах для эффективного трудоустройства.

Для этого на площадке будет работать «Офис будущего». Здесь гости смогут выявить свои сильные стороны, определить скрытые таланты и поставить перед собой новые карьерные цели. Консультанты службы занятости подробно расскажут об универсальных компетенциях будущего, которые необходимы специалистам любых сфер Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

В медиазоне «Офиса будущего» гостей форума познакомят с классическими и новыми профессиями из ключевых отраслей экономики Москвы, таких как промышленность, информационные технологии, транспорт и логистика, строительство и ЖКХ, а также здравоохранение, безопасность, торговля и социальные сферы.

Стремящиеся к трендам посетители форума узнают о профессиях будущего, среди которых — оператор медицинских роботов, разработчик искусственного интеллекта, архитектор робототехнических комплексов и киберустройств, а также о том, в каких колледжах можно будет их получить. Остальные смогут узнать больше о профессиях, которые будут востребованы всегда — учитель, врач, спасатель, машинист поезда, архитектор, повар и другие.

Кроме того, гости форума узнают о трендах рынка труда и смогут обменяться опытом с экспертами и единомышленниками. Программа Московского урбанистического форума доступна на официальном сайте.

