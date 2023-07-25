Женщина оглохла на одно ухо после страстного поцелуя возлюбленного

Китаянка получила травму барабанной перепонки после страстного поцелуя в ухо

Жительница китайского города Хойчжоу, провинция Гуандун, получила разрыв барабанной перепонки после страстного поцелуя в ухо. Об этом сообщает Oddity Central.

Женщина по имени Сяохуа обратилась в ЛОР-отделение больницы, так как оглохла на одно ухо. При осмотре пациентки врач обнаружил запекшуюся кровь на барабанной перепонке, а при более тщательном обследовании выяснилось, что у китаянки травматический прорыв барабанной перепонки.

В анамнезе женщины не было упоминаний о какой-либо физической травме уха. Женщина сообщила, что ее возлюбленный случайно вдохнул воздух в ее ушной канал в момент страсти. «Когда он целовал мое ухо, он сильно вдохнул в него, и я услышала хлопок. После этого я потеряла слух. Я была в шоке», — сказала Сяохуа. Она отметила, что с тех пор слышит постоянное жужжание, а ухо немного побаливает.

«Возле раны у нее было пятно крови, что достаточно необычно», — рассказал врач Фу Цзя. Он пояснил, что барабанные перепонки подвержены прорывам, когда внешнее атмосферное давление резко меняется. Такое может произойти в случае взрывов или очень громкого шума. Теоретически это может случиться и после поцелуя, хотя, определенно, это очень редкое явление.

Специалист подчеркнул, что, как правило, барабанная перепонка заживает сама по себе за срок от двух недель до трех месяцев. Если через три месяца здоровье женщины не восстановится, ей может потребоваться хирургическое вмешательство.

Ранее сообщалось, что жительница китайского города Юэян, провинция Хунань, подала иск в отношении коллеги, который обнял ее слишком сильно и сломал ей три ребра. Суд постановил, что доказательств того, что переломы были вызваны другой физической активностью, нет, и обязал коллегу выплатить женщине денежную компенсацию.

