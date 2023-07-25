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17:43, 25 июля 2023Ценности

Беременная Кортни Кардашьян снялась в наряде российского бренда

Беременная телезвезда Кортни Кардашьян снялась в костюме российского бренда Sorelle

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян снялась в костюме российского бренда Sorelle. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 44-летняя беременная знаменитость позирует в серебристом наряде, состоящем из юбки длины макси и жакета с длинными расклешенными рукавами. При этом ее образ дополняют маленькая сумка в тон комплекту и солнцезащитные очки.

На официальном сайте производителя стоимость данного наряда составляет 36,6 тысячи рублей.

Кардашьян не в первый раз примеряет вещи упомянутого бренда. В феврале телезвезда опубликовала снимки со съемки рекламы жевательных конфет для интимного здоровья, которые бизнесвумен разработала сама. На размещенных фото Кардашьян позирует в кожаном тренче черного цвета, оформленном глубоким декольте и длинным подолом.

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    Мария Винар
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