В Киеве рассказали о критическом состоянии мостов в городе

Эксперт Безуглый заявил, что в Киеве наблюдается критическая ситуация с состоянием мостов

В Киеве наблюдается наиболее критическая в стране ситуация с состоянием мостов. Об этом заявил директор предприятия «Государственный дорожный научно-исследовательский институт» Артем Безуглый в интервью изданию «Суспильне» («Общественное»).

«Всего на Украине на балансе разных балансосодержателей более 28 тысяч мостовых сооружений. Комиссия собрала уже информацию по поводу 23 тысяч», — отметил он.

По словам Безуглого, на данный момент насчитывается десять процентов неработоспособных аварийных мостов. Самая критическая ситуация в Киева.

Эксперт добавил, что теперь проверка мостов осуществляется в Кировоградской области. Проверки мостов уже прошли в Ровно и Житомире.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении глав четырех районов Киева. Так, с постов сняты руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева — Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский.

Ранее Зеленский после проверки бомбоубежищ пообещал кадровые решения. При этом он подчеркнул, что «особенно цинична и позорна» ситуация в городах, которые получают значительные финансовые ресурсы.