Стало известно об уничтожении на Украине словенского танка M-55S

Forbes: российские военные уничтожили на Украине словенский танк M-55S

Российские военные уничтожили на Украине переданный Словенией танк M-55S (модернизированный советский танк T-55). Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что экипажу бронемашины не помогла попытка спрятать танк в лесу. «М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая танк», — описывает издание случай в районе Кременной — Сватово.

В свою очередь Telegram-канал «Военкоры русской весны» утверждает, что снаряды наводились на танк камерой с лазерным дальномером и попали точно в цель. В результате у танка сдетонировал боекомплект, разорвав машину на части.