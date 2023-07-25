Сроки восстановления Крымского моста продлили

Власти продлил сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста до 31 декабря

Российские власти продлил сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Это следует из распоряжения правительства, передает РИА Новости.

Речь идет о контракте с «Нижнеангарсктрансстроем» по восстановительным работам. Единственным исполнителем по восстановлению моста компания была назначена еще прошлой осенью, уточняет ТАСС.

В середине июля 2023-го Крымский мост был атакован двумя беспилотниками, было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Из-за взрыва была повреждена автодорожная часть моста. В настоящее время движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

Как говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября.