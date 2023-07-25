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16:31, 25 июля 2023Среда обитания

Сроки восстановления Крымского моста продлили

Власти продлил сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста до 31 декабря

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские власти продлил сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Это следует из распоряжения правительства, передает РИА Новости.

Речь идет о контракте с «Нижнеангарсктрансстроем» по восстановительным работам. Единственным исполнителем по восстановлению моста компания была назначена еще прошлой осенью, уточняет ТАСС.

В середине июля 2023-го Крымский мост был атакован двумя беспилотниками, было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Из-за взрыва была повреждена автодорожная часть моста. В настоящее время движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

Как говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

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    Платон Щукин
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