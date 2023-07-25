Сроки восстановления Крымского моста продлили
Российские власти продлил сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Это следует из распоряжения правительства, передает РИА Новости.
Речь идет о контракте с «Нижнеангарсктрансстроем» по восстановительным работам. Единственным исполнителем по восстановлению моста компания была назначена еще прошлой осенью, уточняет ТАСС.
В середине июля 2023-го Крымский мост был атакован двумя беспилотниками, было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Из-за взрыва была повреждена автодорожная часть моста. В настоящее время движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
Как говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин, двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября.