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12:41, 25 июля 2023Моя страна

Возрожденную удмуртскую деревню покажут туристам

В возрожденной удмуртской деревне Мувыр пройдет фестиваль «Деревня — душа России»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В деревне Мувыр Игринского района, которая ранее была возрождена усилиями энтузиастов, пройдет фестиваль «Деревня — душа России». Об этом сообщает портал Udm-info со ссылкой на Минсельхоз республики.

Как пояснили в ведомстве, мероприятие состоится 29 июля. В этот день для туристов проведут пешие экскурсии по деревне, покажут местную продукцию и сельхозтехнику — как современную, так и историческую. Также в рамках фестиваля пройдет конкурс рыбаков и благотворительный молебен.

Возродить Мувыр удалось благодаря деятельности Александра Корепанова, который решил поселиться в этой деревне. В настоящее время в населенном пункте проживают уже 13 семей — чуть более 30 жителей, которые работают в том числе на ферме, лесопилке или в поле. Кроме того, деревня начала постепенно привлекать туристов.

«Создание новых локаций, благоустройство территории, работа с партнерами и внедрение новых проектов позволяют привлекать путешественников и заинтересованных людей к истории деревни, сельскому быту, национальной кухне, что, несомненно, способствует непрерывному развитию агротуризма и продвижению событийных мероприятий на территории возрожденной деревни», — пояснили в Минсельхозе Удмуртии.

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    Варвара Кошечкина
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