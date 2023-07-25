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18:50, 25 июля 2023Среда обитания

Климатолог назвал способ спасти планету

Специалист центра РАН Карнаухов призвал перейти на альтернативные источники энергии

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Человечество рискует столкнуться с экстремальной жарой, если не откажется от добычи нефти, газа и угля. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил специалист по глобальным экологическим катастрофам, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук Алексей Карнаухов.

Мировому сообществу нужно перейти на альтернативные, безуглеродные источники энергии — солнечные, ветряные, атомные электростанции, считает специалист.

Он напомнил, что в настоящее время на планете происходит глобальное потепление. Кривая роста температур движется вверх, ускоряясь при этом, заявил ученый. Раньше температура росла на сотые градуса, теперь же — на десятые градуса. «Скоро это будут градусы, если мы ничего не будем делать», — предостерег климатолог.

Ранее американский ученый-климатолог Джеймс Хансен, который в 80-х годах стал популяризатором теории глобального потепления, предсказал рекордное повышение температуры на планете. По прогнозам ученого, это чревато засухами и волнами жары, более интенсивными, чем в настоящее время.

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    Мария Черкасова
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