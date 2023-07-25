Россиянин домогался четырехлетней дочери сожительницы и получил 14 лет колонии

В Омске осудили на 14 лет мужчину, домогавшегося 4-летней девочки и избивавшего младенца

В Омске суд приговорил к 14 годам лишения свободы 33-летнего россиянина, домогавшегося четырехлетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 30 января по 2 февраля 2022 года фигурант остался наедине с двумя детьми сожительницы. Он избивал ее девятимесячного сына и приставал к ее маленькой дочери.

Отмечается, что мужчина частично признал вину. Мать потерпевших лишили родительских прав.