Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:09, 25 июля 2023Силовые структуры

Россиянин домогался четырехлетней дочери сожительницы и получил 14 лет колонии

В Омске осудили на 14 лет мужчину, домогавшегося 4-летней девочки и избивавшего младенца

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Омске суд приговорил к 14 годам лишения свободы 33-летнего россиянина, домогавшегося четырехлетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 30 января по 2 февраля 2022 года фигурант остался наедине с двумя детьми сожительницы. Он избивал ее девятимесячного сына и приставал к ее маленькой дочери.

Отмечается, что мужчина частично признал вину. Мать потерпевших лишили родительских прав.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    В водах Сочи нашли британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

    Украине предсказали вступление в НАТО в 2024 году

    Шойгу посетит Северную Корею

    Врач высказался об эффективности нового средства против болезни Альцгеймера

    Полиция начала розыск устроившего поджог на железной дороге диверсанта с иконой

    Очевидцы рассказали о моменте взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске

    В России решили поддержать нанимающие участников спецоперации компании

    Звезда «Эйфории» примерила кожаный наряд с глубоким декольте

    Глава Минобороны Украины пригрозил атаками на Крымский мост

    В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости