Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:09, 25 июля 2023Россия

В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 40 или 50 лет

Депутат Госдумы Журавлев: призывной возраст в России следует поднять до 40 или 50 лет

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что призывной возраст в России следует поднять до 40 или 50 лет. С таким предложением он выступил в беседе с «Ведомостями», его комментарий опубликован в Telegram-канале издания.

«Служить в армии в России должны все. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому "далеко за" — и неплохо, надо сказать, справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов», — отметил депутат, подчеркнув, что учиться защищать родину нужно «с детского сада».

Журавлев понадеялся, что «взрослые мужики» понимают сложившуюся ситуацию и в связи с этим будут мотивированы «как можно дольше оставаться в резерве».

В заключение депутат напомнил, что для тех, кто не хочет быть с Россией в непростое время, «дорога из страны открыта».

Во вторник, 15 июля, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий повышение призывного возраста до 30 лет. При этом нижний порог призывного возраста остался тем же — 18 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России теперь будут призывать в армию до 30 лет. Для чего поднимают призывной возраст?

    Врач назвала россиянам неожиданную замену дезодоранту

    Цены на бензин в России перестали расти

    Онколог назвал симптомы рака брюшины и способ выявить заболевание

    Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Москве

    Лесные пожары достигли популярных у россиян курортов Турции и попали на видео

    Москвичей предупредили о граде и сильном ветре

    Госзакупки для нужд СВО решили упростить

    Госдума одобрила лимит бесплатных переводов самому себе

    Филиалы телеканала «Дождь» признали нежелательными в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости