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19:30, 25 июля 2023Силовые структуры

Россиянка похитила новорожденного ребенка у несовершеннолетней и попала под суд

В Ингушетии будут судить женщину, похитившую новорожденного сына у несовершеннолетней

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ингушетии суд рассмотрит дело 34-летней местной жительницы, похитившей новорожденного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2018 года по 2019 год женщина общалась в социальной сети с несовершеннолетней. Девушка рассказала, что не хочет ребенка и планирует тайно родить его. Тогда у россиянки возник план похищения малыша.

В январе 2019 года фигурантка определила юную подругу в родительное отделение под своими данными. Там девушка родила мальчика. После этого обвиняемая сказала ей, что ребенка выписать невозможно по состоянию здоровья. Затем она забрала ребенка в тайне от матери, пользуясь своими анкетными данными.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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