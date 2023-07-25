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13:01, 25 июля 2023Силовые структуры

На избившего полицейских перед концертом «Руки Вверх!» россиянина завели дело

В отношении напавшего в Лужниках на полицейского россиянина завели уголовное дело

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российские следователи завели уголовное дело по статье 318 («Применение насилия опасного для жизни или здоровья представителя власти») УК РФ в отношении мужчины устроившего драку перед входом на концерт «Руки Вверх!».
Об этом во вторник, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 47-летний обвиняемый задержан, в ближайшее время сотрудники СКР выйдут в суд об избрании ему меры пресечения и помещении в СИЗО на время расследования. 24 июля Рустик Велиев, купил билет на выступление группы «Руки Вверх» в Лужниках. Однако полицейские не пустили мужчину внутрь, поскольку тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда нарушитель принялся избивать их.

Он успел нанести удар кулаком в лицо одному полицейскому, а второго сильно ударил по ноге, после чего его скрутили и отправили в отдел.

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    Владимир Седов
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