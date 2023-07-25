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18:43, 25 июля 2023Силовые структуры

Бывшего спецназовца осудили на 7,5 года за похищение российских бизнесменов

В Екатеринбурге осудили на 7,5 года бывшего бойца спецназа Шамана за похищение бизнесменов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил Антона Терехина, известного в криминальных кругах как Шаман, к 7,5 года лишения свободы за похищение и вымогательства у бизнесменов. Об этом сообщает E1.RU.

Он признан виновным по части 2 статьи 126 («Похищение человека») и части 3 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ.

Отмечается, что Шаман был близок к группировке «Визовские». Он выбивал из граждан долги. Кроме того, фигурант служил в спецназе и какое-то время даже совмещал криминальные дела и работу, но в итоге был уволен. Известно, что Терехина подозревали в нападении на авторитета Игоря Пышму. Тому в 2019 году выбили зубы молотком, но он не стал обращаться в полицию. Было еще несколько эпизодов, в которых осужденный избивал кого-то, чтобы получить необходимое.

Однако судили мужчину за инцидент, произошедший в 2020 году. Он вместе с сообщниками похитил челябинских бизнесменов. Предпринимателей избили, ограбили и вымогали еще денег. Когда потерпевших отпустили, они обратились к следователям.

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    Екатерина Власова
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