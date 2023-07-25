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14:46, 25 июля 2023Экономика

Евросоюз резко сократит потребление энергоресурсов

Совет ЕС утвердил цель по сокращению потребления энергоресурсов на 11 процентов к 2030-му

Фото: Michael Probst / AP

Совет ЕС окончательно утвердил цель по сокращению потребления энергии странами блока на 11,7 процента к 2030 году, следует из пресс-релиза.

Европейские государства должны будут коллективно сократить потребление энергоресурсов конечными пользователями на 11,7 процента к концу десятилетия по сравнению с прогнозами, сделанными в 2020 году. Правила, регулирующие порядок этого сокращения, вступят в силу в течение месяца.

Для всех стран-членов блока установлен предел конечного потребления энергоресурсов на уровне на 763 миллионов тонн нефтяного эквивалента. В заявлении Совета ЕС указано, что обязательный вклад каждого государства союза в экономию энергоресурсов будет рассчитываться по специальным формулам, учитывающим энергоемкость, ВВП на душу населения, уровень развития возобновляемой энергетики и потенциал энергосбережения.

В 2021 году Европа приняла климатическую программу Fit for 55. В ней прописаны шаги по приведению законодательной базы ЕС в области климата и энергетики в соответствие с целью блока по достижению климатической нейтральности к середине века. К 2030 году ЕС обязался сократить чистые выбросы парниковых газов не менее чем на 55 процентов к уровням 1990 года.

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    Софья Ермакова
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