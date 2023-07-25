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09:44, 25 июля 2023Силовые структуры

Дарье Треповой предъявили окончательное обвинение по делу о гибели Татарского

СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о теракте, в котором погиб Татарский

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Российские следователи предъявили окончательное обвинение фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе Дарье Треповой, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом во вторник, 25 июля, в интервью РИА Новости рассказал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, Треповой предъявлено обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Следователи выяснили, что за организацией теракта стояли находившиеся на Украине люди, которые завербовали исполнительницу теракта через социальные сети.

По словам главы СК, Трепова пыталась убедить следователей, что не знала о бомбе и полагала, что внутри находится устройство для слежки. Но следователи смогли выяснить, что россиянка на самом деле была осведомлена о взрывчатке внутри предмета. В СКР провели около 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшеми по делу. Допрошено 400 человек.

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    Владимир Седов
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