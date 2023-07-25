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13:14, 25 июля 2023Россия

Госдума ввела уголовное наказание за нарушение антитеррористической защиты

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение антитеррористической защиты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который вводит уголовное наказание за нарушение требований к антитеррористической защите. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, за нарушения требований антитеррористической защищенности объектов предусмотрена только административная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Принятые депутатами поправки дополняют Уголовный кодекс и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно им, уголовное наказание будет грозить в том случае, если виновник в течение 180 дней два и более раза привлекался за аналогичное административное нарушение.

В зависимости от тяжести последствий повторного нарушения виновнику будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Подчеркивается, что закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет задерживать граждан за нарушение режима при военном положении. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводит для нарушителей штраф в размере до 1000 рублей или административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц штраф может увеличиться до 2000 рублей.

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    Константин Лысяков
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