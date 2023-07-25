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18:39, 25 июля 2023Мир

Помощник Путина заявил о желании африканских стран укреплять связи с Россией

Помощник президента России Ушаков: страны Африки хотят укреплять связи с Москвой

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Участие стран Африки в форуме и саммите в Санкт-Петербурге — свидетельство того, что они хотят укреплять связи с Россией, «несмотря ни на какие обстоятельства», считает помощник президента страны Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.

«Несмотря на противодействие западных стран, несмотря на оказываемое давление, очень жесткое порой, все-таки нам удается провести в этой обстановке второй саммит "Россия — Африка"», — добавил он.

По словам помощника Путина, 49 стран из 54 подтвердили свое участие в саммите «Россия — Африка», который состоится 27–28 июля. Больше половины из них будут представлены на уровне первых и вторых лиц. Ушаков также рассказал, что на саммите будут присутствовать «буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки».

Мероприятие проводится во второй раз. Впервые саммит был организован в Сочи в 2019 году.

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    Виктория Кондратьева
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