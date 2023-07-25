Верховный суд России запретил осужденным иметь мячи для занятий спортом

Верховный суд России запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом

В Верховном суде России запретили осужденным иметь свои мячи для занятий спортом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд отменил постановление нижестоящих инстанций, которые встали на сторону заключенного в споре с администрацией колонии о возможности иметь собственный мяч.

Осужденному отправили мяч в посылке, однако в колонии отказались выдать спортивный инвентарь. Тогда он решил подать жалобу в суд на нарушение собственных прав. Суд удовлетворил требования истца, кроме того с ним согласились и две вышестоящие инстанции. Но Верховный суд показал, что по правилам 2022 года запрещается передача в посылках и бандеролях, а также получение или приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Таким образом, заключенные могут заниматься спортом, но без инвентаря.