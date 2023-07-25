Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:14, 25 июля 2023Силовые структуры

Верховный суд России запретил осужденным иметь мячи для занятий спортом

Верховный суд России запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Верховном суде России запретили осужденным иметь свои мячи для занятий спортом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд отменил постановление нижестоящих инстанций, которые встали на сторону заключенного в споре с администрацией колонии о возможности иметь собственный мяч.

Осужденному отправили мяч в посылке, однако в колонии отказались выдать спортивный инвентарь. Тогда он решил подать жалобу в суд на нарушение собственных прав. Суд удовлетворил требования истца, кроме того с ним согласились и две вышестоящие инстанции. Но Верховный суд показал, что по правилам 2022 года запрещается передача в посылках и бандеролях, а также получение или приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Таким образом, заключенные могут заниматься спортом, но без инвентаря.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде поменяли мнение по поводу закона о призывном возрасте

    Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников

    Путин предупредил о рисках ускорения роста цен в России

    Российский полковник назвал основные способы отражения атак беспилотников

    Россияне стали реже ходить в салоны красоты

    Британия обвинила Россию в создании угрозы гражданским судам в Черном море

    Москвич обмотал редких птиц скотчем для контрабандного вывоза из страны

    Верховный суд России запретил осужденным иметь мячи для занятий спортом

    В Госдуме прокомментировали закон о запрете регистрации с иностранной почты

    Путин заявил о наращивании ненефтегазовых доходов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости