Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 25 июля 2023Силовые структуры

Бывший российский телохранитель звезд и политиков выжил после выстрела в голову

В Москве конфликт телохранителя и мужчин на спорткаре закончился стрельбой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Опытный российский телохранитель выжил, несмотря на полученную пулю в голову. Об этом во вторник, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, ЧП произошло возле элитного клуба «Заварка» на улице 1905 года в Москве. Ранее охранявший звезд и российских политиков мужчина отдыхал возле заведения, когда возле него остановился спорткар Porsche Panamera без номеров. Водитель грубо велел ему убраться с дороги.

После этого возник словесный конфликт. Когда телохранитель предложил мужчинам выйти из автомобиля и поговорить, те достали пистолет и несколько раз выстрелили в россиянина.

Раненого россиянина доставили в больницу с очаговой травмой головы. Медики отметили, что он выжил лишь благодаря перекаченной шее. На месте были обнаружены две гильзы. Уже возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об успешной контратаке на одном из направлений

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в наряде российского бренда

    Немецкий дипломат разозлил Израиль полетом над Газой на параплане

    Apple исправила критическую уязвимость на iPhone

    Прокурор запросил россиянину 23 года колонии за теракт на железной дороге

    В железнодорожной компании Украины пройдут проверки из-за русского языка

    Ученые назвали восемь позволяющих продлить жизнь на 24 года привычек

    Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба

    Собянин назвал сроки запуска МЦД-3

    Российская система ПВО сбила украинский вертолет в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости