Бывший российский телохранитель звезд и политиков выжил после выстрела в голову

В Москве конфликт телохранителя и мужчин на спорткаре закончился стрельбой

Опытный российский телохранитель выжил, несмотря на полученную пулю в голову. Об этом во вторник, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, ЧП произошло возле элитного клуба «Заварка» на улице 1905 года в Москве. Ранее охранявший звезд и российских политиков мужчина отдыхал возле заведения, когда возле него остановился спорткар Porsche Panamera без номеров. Водитель грубо велел ему убраться с дороги.

После этого возник словесный конфликт. Когда телохранитель предложил мужчинам выйти из автомобиля и поговорить, те достали пистолет и несколько раз выстрелили в россиянина.

Раненого россиянина доставили в больницу с очаговой травмой головы. Медики отметили, что он выжил лишь благодаря перекаченной шее. На месте были обнаружены две гильзы. Уже возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых.