Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона

Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Дерека Шолле на пост замглавы Пентагона

Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Дерека Шолле на пост заместителя главы Пентагона. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Также американский лидер выдвинул кандидатуру Гарри Кокера на пост директора по кибербезопасности Белого дома.

Кокер ранее занимал руководящие должности в Военно-морских сил (ВМС) США, ЦРУ и Агентстве нацбезопасности. Шолле на сегодняшний день занимает пост советника Госдепартамента Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что главкомом ВМС США впервые в истории страны может стать женщина. Байден выдвинул на этот пост кандидатуру адмирала Лизы Франчетти. Она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США. В настоящее время Лиза Франчетти занимает пост замначальника Военно-морских сил США.