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14:37, 25 июля 2023Россия

Госдума закрепила в УПК норму о задержании при военном положении

Госдума закрепила в УПК норму о задержании до 30 суток при военном положении

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о закреплении в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) нормы, согласно которой подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлении граждан могут задержать до 30 суток при военном положении. Трансляция пленарного заседания доступна на сайте нижней палаты парламента.

Поправки ко второму чтению уточнили, что задержание лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление возможно до судебного решения на срок не более 30 суток. В случае, если в отношении подозреваемого не избрали меру пресечения, то его необходимо освободить.

Отмечается, что на данный момент по УПК до судебного решения нельзя задерживать граждан на срок более 48 часов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет задерживать граждан на 30 суток за нарушение режима при военном положении. Согласно закону, изменениям подвергается часть 1 статьи 3.9 КоАП («Административный арест»), которая после слов «режима чрезвычайного положения» дополняется словами «режима военного положения».

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    Никита Абрамов
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