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06:36, 26 июля 2023Мир

Кандидат в президенты США призвал наладить диалог с Россией

Роберт Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что Соединенные Штаты пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией. При этом, по его словам, у российской стороны «на тысячи больше» ядерных вооружений, чем у США.

«Мой дядя и [первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом <...> Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну», — заявил он.

По его словам, никто не говорил с президентом России Владимиром Путиным в течение года. Он подчеркнул, что у Вашингтона нет отношений с Москвой на высоком уровне. «Нам нужно говорить с ними. Нам нужно поступать, как говорил мой дядя», — сказал он.

Ранее Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена за то, что тот свел дипломатические контакты с Россией к языку угроз и оскорблениям. Он напомнил, что американские лидеры ранее лично вели диалог с советскими коллегами.

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    Марина Совина
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