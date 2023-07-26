ФСБ ликвидировала контролируемую Украиной подпольную нарколабораторию в Шатуре

ФСБ России выявила в подмосковной Шатуре управляемую из Украины нарколабораторию

В подмосковной Шатуре ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию, контролируемую с Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, силовики узнали, что в Московской области организовали бесконтактный сбыт через интернет запрещенных синтетических веществ. Затем выяснилось, что за этим стоят члены преступной группировки — уроженцы Украины.

Вскоре злоумышленников задержали, а подпольное производство пресекли. Из лаборатории изъяли 57 килограммов N-метилэфедрона, четыре тонны наркосодержащей жидкости, оборудование и различные химические вещества.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Сейчас задержанные находятся в СИЗО.